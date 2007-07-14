Тимошенко знає, де взяти гроші

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО спростовує заяви уряду про те, що у держави немає грошей на виконання рішення Конституційного суду України, яким відновлено пільги багатьом категорія громадян. Про це вона заявила в суботу в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє прес-служба БЮТ.

"В цього уряду для людей завжди немає грошей. Це є вже абсолютно відома істина", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання ведучої, де взяти для цього гроші, лідер БЮТ відповіла: "Я знаю, де взяти гроші, тому що коли я прийшла на посаду прем`єр-міністра - за півтора місяці ми збільшили бюджет на 70% за рахунок закриття тіньових схем. Але цей уряд, враховуючи, що він однозначно і є тіньовою силою в нашій країні, вони не зможуть це зробити".

Ю.ТИМОШЕНКО закликала людей приходи до офісів партії ВО "Батьківщина", до громадських приймалень БЮТ або звернутися за телефоном 8-800-50-40-400 для отримання адвокатської допомоги у поверненні своїх пільг.

"Ми стаємо вашими вірними союзниками у тому, що Конституційний суд відновив пільги, а ми допоможемо вам це зробити в реальному житті", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми спробуємо зробити так, щоб за два місяці, поки уряд ЯНУКОВИЧА ще працює, люди отримали максимум. Але з 30 вересня, я переконана, що наша команда прийде до влади, і ми без будь-яких судів виконаємо рішення Конституційного суду", - наголосила лідер БЮТ.