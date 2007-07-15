У київському метро продовжують латати тріщину

Станом на 12.00 у тунелі між станціями метро „Осокорки” та „Позняки”, де 13 липня була виявлена тріщина бокової стінки тунелю, проводяться роботи з оправлення пошкодженої частини тунелю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського метрополітену, планується, що будівельні роботи буде закінчено сьогодні до 00.00. Після цього розпочнуться відновлювальні роботи, які проводитимуть фахівці Київського метрополітену. О 4.00 16 липня планується подати струм на контактну рейку і розпочати підготовку дільниці до введення в дію з тим, щоб вчасно прийняти пасажирів.

На цю годину рух електропоїздів здійснюється від станції «Сирець» до станції «Осокорки» та у зворотньому напрямку у звичному режимі вихідного дня. На ділянці від станції «Осокорки» до станції «Бориспільська» рух поїздів обмежений і здійснюється по одній колії з інтервалом 20-30 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня о 18.05 у Києві між станціями „Осокорки” та „Позняки” Сирецько-Печерської лінії метрополітену під час проведення профілактичних робіт з укріплення просідаючих грунтів працівниками „Метробуду” було виявлене зміщення залізобетонної плити „тюбінга”.

З 18.15 між станціями „Осокорки” – „Харківська” рух потягів був призупинений, і відключена контактна рейка.

Вранці 14 липня рух потягів було відновлено без висадки та посадки пасажирів на станції „Позняки” - до закінчення ремонтних робіт.