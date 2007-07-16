У центрі Луцька обвалився будинок

У Луцьку обвалився одноповерховий житловий будинок. Рятувальники витягли з-під завалу цегляної стіни двох громадян, які постраждали, але залишилися живі. Інцидент стався 14 липня на вулиці Коперніка, що неподалік центра міста.

Як повідомили УНІАН в ГУ МНС України у Волинській області, троє громадян, котрі заливали цемент для зміцнення фундаменту старого будинку, після обвалу, на щастя, були живі, але двоє з них самотужки вилізти з-під купи цегли та дерев`яних конструкцій не могли. Крім того, існувала загроза подальшого обрушення будівлі та витоку газу внаслідок деформування газових труб.

Рятувальники, які прибули на місце події, зуміли швидко визволити з-під обвалу робітників і передати їх швидкій допомозі. Аварійна газова служба оперативно перекрила газопостачання будинку, електрики відключили світло.

Як констатували медики, в усіх трьох постраждалих серйозні травми: в одного з чоловіків черепно-мозкова травма, перелом ребер, забій голови, в другого – перелом ноги, черепно-мозкова травма, в третього – закритий перелом правого плеча. Потерпілі негайно були доправлені до лікарні.

Як повідомив власник квартири, де трапилось лихо, будинок цей збудований ще в 30-х роках, а тому по стінах пішли великі тріщини. Для того щоб укріпити стіни своєї квартири, він вирішив викопати траншею і залити фундамент, на якому збудувати нову стіну поряд із старою. Фундамент викопали, але тривалі дощі за декілька днів підмили грунт, внаслідок чого існуючий фундамент торцевої стіни посів та деформувався і стіна впала. На щастя, несучі стіни встояли, а на момент обрушення робітники якраз заливали цемент по краях стіни, що врятувало їм життя. Всередині ж квартири нікого не було, а мешканці сусідніх осель не постраждали.