”Гаррі Поттер” поставив новий рекорд

Кількість попередніх замовлень на доставку поштою сьомого романа Джоан Роулінг про Гаррі Поттера перевищила два мільйони. Таким чином, встановлений новий світовий рекорд: жодну книгу в історії не замовляло стільки людей, відзначає Лента.ру . Попередній роман - "Гаррі Поттер і принц-напівкровка" - в 2005 році листоноші доставили за мільйоном з половиною адрес.

Тільки у Великій Британії Королівській пошті належить доставити 600 тисяч екземплярів. Операція з доставки планувалася більше ніж півроку.

Роман "Harry Potter and the Deathly Hallows" офіційно надійде в продаж у США і у Великій Британії в ніч на суботу 21 липня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, українська версія останньої частини пригод Гаррі Поттера вийде в жовтні, над книгою працює команда видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – перекладач Віктор МОРОЗОВ і ілюстратор Владислав ЄРКО.