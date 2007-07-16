Ріелтори проаналізують ринок нерухомості. Прес-конференція в УНІАН

17 липня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Аналіз і прогноз ринку нерухомості”. Учасники: президент Асоціації ріелторів Одеси і Одеської області Костянтин Новицький; голова Одеського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Ігор Єфремов; голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Михайло Жогольов; заст.генерального директора девелоперської компанії «Київград» Анатолій Закревський. Питання: Аналіз і прогноз ринку нерухомості; Законодавче регулювання у сфері нерухомості; Інвестування в нерухомість; Іпотека (тенденції і перспективи розвитку ринку іпотеки); Створення і розвиток ріелторської компанії (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон:8 (063) 343-02-58. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.