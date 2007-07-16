Представники Калиновського розкажуть про подробиці аварії. Прес-конференція в УНІАН

14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція представників Сергія Калиновського, одного з потерпілих в аварії, що трапилася 30 травня 2007р. у м.Києві на тему: “Нез’ясовані обставини травневої автокатастрофи на бульварі Шевченка”. В роботі візьме участь адвокат Ігор Лодяний та ін. Журналістам будуть надані нові факти та подробиці автокатастрофи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.