Зростання курсу євро щодо долара має слабкий вплив на економіку

Європейська комісія не бачить загроз для економіки ЄС через зафіксоване в останні дні зростання курсу євро відносно американського долара.

Як передає власний кореспондент УНІАН, Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі представник Єврокомісії Амеліа ТОРРЕС.

“Ми бачимо, що з 2001 року постійно іде зростання експорту європейських товарів в середньому на 5% за рік. Курс євро інколи зростає, інколи знижується, але він має досить слабкий вплив на економіку”, - сказала А.ТОРРЕС.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня курс євро відносно долара на європейських валютних біржах сягнув чергового максимуму – 1,3759-1,3801 EUR/USD.