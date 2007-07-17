НБУ вводить в обіг ювілейну монету “Олена Теліга” (фото)

Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, уводить в обіг 19 липня 2007 року ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену талановитій поетесі, громадській діячці Олені Телізі (1906 – 1942).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 12,8 г, діаметр – 31 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети рифлений.

На аверсі монети на дзеркальному тлі угорі півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким – малий Державний Герб України, ліворуч номінал – 2/ГРИВНІ, унизу зображено опалений вишневий цвіт, логотип Монетного двору Національного банку України і рік карбування монети – 2007.

На реверсі монети зображено портрет О.Теліги, праворуч від якого розміщено написи: 1906/1942 та півколом ОЛЕНА ТЕЛІГА.

Художники: Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК (аверс), Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО (реверс). Скульптори: Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО, Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.