Яценюк і комісар ЄС обговорили нову угоду та питання видачі шенгенських віз
Зустріч у Брюсселі
|Арсеній ЯЦЕНЮК та Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР
Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, ці питання обговорювалися у ході зустрічі сьогодні у Брюсселі.
Сторони відзначили досягнутий прогрес на переговорах, а також висловили думку, що нова угода має вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень розвитку.
Як сказав на прес-конференції А.ЯЦЕНЮК, під час саміту Україна-ЄС, який має відбутися 14 вересня у Києві, експерти України і Євросоюзу мають представити доповіді щодо ходу переговорів.
У свою чергу, комісар ЄС заявила про підтримку Євросоюзом якнайшвидшого приєднання України до Світової організації торгівлі. «Це прокладе шлях до укладення угоди про зону вільної торгівлі», - сказала комісар.
А.ЯЦЕНЮК додав, що неформальні переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС уже проходять, однак після вступу України до СОТ можна буде розпочати формальну частину переговорів з цього питання.
У ході двосторонньої зустрічі сторони також обговорили питання візового режиму.
Під час зустрічі з Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР український міністр привернув увагу комісара до погіршення умов видачі віз українським громадянам до країн Євросоюзу.
А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що Єврокомісія безпосередньо втрутиться у врегулювання цієї ситуації ще до ратифікації угод про спрощення візового режиму і реадмісію між Україною і ЄС.
На прес-конференції А.ЯЦЕНЮК зауважив, що у ході зустрічі сторони дійшли згоди, що якнайшвидша ратифікація та імплементація підписаних у червні угод буде на користь як Україні, так і Євросоюзу.
У свою чергу, комісар ЄС зазначила, що до ратифікації угоди про спрощення візового режиму питання видачі віз українським громадянам є питанням, що належить до компетенції країн – членів ЄС.
На думку Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Україна повинна однаково ставитися до усіх країн – членів ЄС у питанні видачі віз (після приєднання Болгарії та Румунії до ЄС з 1 січня цього року на ці дві країни поки не розповсюджується безвізовий режим в Україні – УНІАН).