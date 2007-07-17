Яценюк і комісар ЄС обговорили нову угоду та питання видачі шенгенських віз

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК та комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР обговорили підготовку нової посиленої угоди між Україною та ЄС і питання видачі шенгенських віз українцям.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при ЄС, ці питання обговорювалися у ході зустрічі сьогодні у Брюсселі.

Сторони відзначили досягнутий прогрес на переговорах, а також висловили думку, що нова угода має вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень розвитку.

Як сказав на прес-конференції А.ЯЦЕНЮК, під час саміту Україна-ЄС, який має відбутися 14 вересня у Києві, експерти України і Євросоюзу мають представити доповіді щодо ходу переговорів.

У свою чергу, комісар ЄС заявила про підтримку Євросоюзом якнайшвидшого приєднання України до Світової організації торгівлі. «Це прокладе шлях до укладення угоди про зону вільної торгівлі», - сказала комісар.

А.ЯЦЕНЮК додав, що неформальні переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС уже проходять, однак після вступу України до СОТ можна буде розпочати формальну частину переговорів з цього питання.

У ході двосторонньої зустрічі сторони також обговорили питання візового режиму.

Під час зустрічі з Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР український міністр привернув увагу комісара до погіршення умов видачі віз українським громадянам до країн Євросоюзу.

А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що Єврокомісія безпосередньо втрутиться у врегулювання цієї ситуації ще до ратифікації угод про спрощення візового режиму і реадмісію між Україною і ЄС.

На прес-конференції А.ЯЦЕНЮК зауважив, що у ході зустрічі сторони дійшли згоди, що якнайшвидша ратифікація та імплементація підписаних у червні угод буде на користь як Україні, так і Євросоюзу.

У свою чергу, комісар ЄС зазначила, що до ратифікації угоди про спрощення візового режиму питання видачі віз українським громадянам є питанням, що належить до компетенції країн – членів ЄС.

На думку Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, Україна повинна однаково ставитися до усіх країн – членів ЄС у питанні видачі віз (після приєднання Болгарії та Румунії до ЄС з 1 січня цього року на ці дві країни поки не розповсюджується безвізовий режим в Україні – УНІАН).