Як визначати об’єктивність телеканалів?

Партнерська мережа ВГО «Правозахисна організація «Спільна мета» із вересня розпочала моніторинг об’єктивності випусків новин провідних українських телевізійних каналів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Спільної мети».

Як зазначається в повідомленні, в середньому українець проводить від 3 до 5 годин щодня перед телевізором, здебільшого для того, щоб подивитися останні новини та бути в курсі головних соціальних, культурних, мистецьких та шоуподій у світі та країні.

Телебачення в Україні, перебуваючи переважно в приватній власності, стало головним каналом інформування суспільства, ефективним механізмом формування громадської думки щодо значимих соціальних і політичних подій. Довкола роботи ЗМІ постійно триває дискусія щодо меж впливу їх власника та держави на редакційну політику, відзначили в правозахисній організації, пояснюючи мету проекту.

Моніторинг проводиться партнерською мережею під керівництвом голови Департаменту захисту прав журналістів Дарини БОГАТЧУК та заступника голови «Спільної мети» Катерини АЛАНДАРЕНКО.

Цей моніторинг є дослідженням контенту головних інформаційних випусків (стандартно вечірнього) загальнонаціональних телеканалів: 1+1, ICTV, Інтер, Україна, НТН, Перший національний, СТБ, 5 канал, Новий канал тощо.

Щоденно (шляхом аналізу Інтернету) моніторинговою групою визначаються 4-5 провідних соціально-політичних, культурно-мистецьких тем, оцінюється їх наявність чи відсутність в інформаційних випусках телеканалів, об’єктивність подання (представленість позиції сторін, рівність їх у можливості інформування щодо своєї позиції, незаангажованість журналіста тощо).

За результатами аналізу буде сформовано Індекс об’єктивності телеканалів України, який у щотижневому, щомісячному і щорічному вимірах буде презентовано громадськості.

Починаючи з жовтня 2011 року, перелік каналів, що знаходяться під моніторингом, буде розширено до 20-25.

На думку ініціаторів проекту, проведення цього моніторингу сприятиме чесному діалогу щодо ролі і місця ЗМІ в українському соціумі, захисту свободи слова, побудові справжнього громадянського суспільства.