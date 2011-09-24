ГУБОЗ каже, що затриманого віце-мера Одеси «годувала» ціла злочинна група

Заступника мера Одеси затримано за отримання 9,5 тис.дол. хабара, які він вимагав за надання в оренду пляжів на узбережжі Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Як зазначили у прес-службі, разом із цим посадовцем викрито учасників злочинної групи з корумпованими зв’язками. Зокрема, крім заступника Одеського міського голови, до цієї групи входили депутат міської ради та директор комунального підприємства.

Встановлено, що очільник КП за сприянням народного обранця міськради створила систему вимагання та одержання хабарів від підприємців, які займалися організацією відпочинку на пляжах м. Одеси. У подальшому частина одержаних хабарів передавалася заступнику мера. Останній надавав дозвіл та підписував відповідні розпорядження щодо оформлення оренди.

22 вересня в Одесі працівники Антикорупційного бюро спільно з Генпрокуратурою України в ході проведення спеціальної операції затримали «на гарячому» депутата міськради та директора комунального підприємства під час одержання частини хабара в розмірі 9,5 тис. доларів США від приватного підприємця за надання в оренду частини території пляжу. Також був затриманий і заступник мера.

Генпрокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Здійснюються подальші оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії, спрямовані на закріплення доказової бази, документування інших фактів протиправної діяльності фігурантів.