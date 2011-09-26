Водія, який збив 21-річного хлопця, оголоcили в міжнародний розшук

Водія, який на смерть збив 21-річного хлопця на Тернопільщині, оголошено в міжнародний розшук.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор обласної Державтоінспекції Микола ЛЕЦКАЛЮК, повідомлення про знайдене на узбіччі дороги тіло жителя села Садки Заліщицького району надійшло до районного відділу внутрішніх справ о 6.45. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група працівників Заліщицького рійвідділу та обласної автоінспекції. На місці ДТП було знайдено лише сліди фарби, будь-яких інших уламків та деталей, які б вказували на марку транспортного засобу, не було.

Однак після проведених оперативних розшукових заходів було встановлено, що наїзд скоїв житель села Попівці Заліщицького району. Одразу після ДТП він виїхав до Польщі.

За даним фактом порушено кримінальну справу, а самого водія оголошено в міжнародний розшук.