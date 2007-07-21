175 тис. доларів перетікли з Одеси до Києва, матеріалізувались і зникли

Співробітники Управління МВС в Одеській області порушили кримінальну справу за фактом зникнення 175 тис. доларів США з рахунку в одному з одеських банків.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Одеській області.

Зникнення грошей виявили співробітники приватної торгової компанії - власника рахунку, уточнив співбесідник агентства. Під час невідкладної перевірки співробітники ДСБЕЗ з`ясували, що зниклі кошти переказано на рахунок фінансової установи в Києві. Проте виявилося, що гроші з цього рахунку вже переведено у готівку.

Зараз співробітники служби шукають як тих, хто переказав гроші, так і тих, хто зняв їх з рахунку в столиці. У міліції не виключають, що це можуть бути одні й ті самі особи.

Підозрюваних у справі поки що не встановлено – її порушили за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу (незаконне втручання в роботу комп`ютерів, систем і комп`ютерних мереж).