Гендиректор «Укрзалізниці» не збирається подавати у відставку

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК не має наміру подавати у відставку, але згоден з оцінкою стану безпеки в залізничній галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами В.КОЗАКА, він згоден з незадовільною оцінкою стану безпеки залізничного транспорту в Україні. «Оцінка, яку дають вищі керівники країни про те, що таких випадків (аварій на залізниці – УНІАН) не може бути і що це незадовільна робота залізничного транспорту з безпеки – ця оцінка справедлива», - зазначив В.КОЗАК.

На думку гендиректора “Укрзалізниці”, якщо існує хоча б один випадок, який піддає ризику людей, то «іншої оцінки бути не може».

Разом з тим, він заявив: «Я у відставку подавати не збираюся, а я оцінюю незадовільний стан справ, знаю причину цього незадовільного стану, знаю, як над цими питаннями працювати», - зазначив В.КОЗАК.

При цьому він висловив упевненість, що залізничники своєю роботою виправлять існуючий стан справ і стан безпеки на «Укрзалізниці».

В.КОЗАК повідомив, що порівняно з минулим роком кількість аварійних випадків на залізницях зменшилася на 3%, і зазначив, що такі випадки взагалі необхідно виключити, звести їх до нуля, і «Укрзалізниця» над цим працює.