Три ”мажори” з Дніпропетровська вбили 19 людей заради забави

Троє 19-річних жителів Дніпропетровська, яких було затримано вчора за підозрою в вчиненні низки вбивств, починаючи з 24 червня цього року на території Запорізької та Дніпропетровської областей, вже зізналися у вчиненні 19 таких тяжких злочинів. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, серед жертв убивць були люди різного віку та різного соціального стану, починаючи від молоді закінчуючи пенсіонерами, працюючі й непрацюючі, без певного місця проживання. «Їх не цікавив ні вік, ні соціальний стан», - додав М.КУП’ЯНСЬКИЙ. За словами заступника міністра внутрішніх справ, попередньо встановлено, що окремі вбивства скоювалися спонтанно, жертвам металевими прутами розбивали голови до такого стану, що їх складно було впізнати.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ також зазначив, що всі затримані колись навчалися в одному класі однієї зі шкіл міста. Один із них працював в охоронній структурі, двоє інших - безробітні.

Щодо мотивів вчинення злочинів М.КУП’ЯНСЬКИЙ зазначив: «Досить важко сказати про мотиви. Вбивства були схожі більше на забаву чи полювання». При цьому він додав, що в окремих випадках метою вчинення злочину було взяти гроші чи якісь цінні речі, наприклад, мобільні телефони, деякі з них після вчинення злочину злочинці просто викидали.

“В окремих випадках вони записували на відео те, що скоювали”, - повідомив М.КУП’ЯНСЬКИЙ.

Водночас, продовжуючи тему мотивації злочину, М.КУП’ЯНСЬКИЙ зауважив, що всі затримані - з нормальних сімей, «їх батьки досить не бідні, поважні люди».

За словами заступника міністра, щодня над розкриттям серії вбивств працювало не менш як 2 тис. співробітників правоохоронних органів. При цьому, додав М.КУП’ЯНСЬКИЙ, вони перевіряли також осіб, які були раніше судимі і могли бути причетними до вчинення цих злочинів.

За словами М.КУП’ЯНСЬКОГО, наразі затримані перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів.