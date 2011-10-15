Венеціанська комісія: Кірєєв не пройшов випробувальний термін

Венеціанська комісія вважає, що справу колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не повинен був розглядати тимчасовий суддя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Венеціанської комісії, про це йдеться у висновках, ухвалених сьогодні на пленарній сесії Комісії у Венеції щодо судової реформи, здійсненої в Україні в липні 2010 року.

«У Венеції відзначалося, що тимчасові судді – ті, хто повинен пропрацювати 5 років до отримання статусу постійних – не є повністю незалежними, оскільки перебувають під спостереженням перед отриманням призначення. Суддя, який судив колишнього прем`єр-міністра, був, насправді, все ще тимчасовим суддею», - наголошується у висновках Венеціанської комісії.

При цьому, у повідомленні підкреслюється, що питання про вирок Ю.ТИМОШЕНКО не належить до компетенції Комісії, проте питання переслідування політиків за Кримінальним кодексом, що реформується українським парламентом, вивчається.

У своєму документі Комісія запропонувала Верховній Раді України чіткіше визначити дисциплінарну процедуру проти суддів, яка, на думку членів Комісії, є не до кінця виписаною.

Крім того, європейські експерти висловили зауваження щодо формування складу Вищої ради юстиції і повноважень Верховного Суду України, який відповідно до реформи перестав бути судом вищої інстанції, і не може втручатися в деякі справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 жовтня, Венеціанська комісія у ходу 88-ї пленарній сесії ухвалила рекомендації до проекту Закону України «Про внесення деяких змін до Закону України «Про судовий устрій і статус суддів».

Довідка УНІАН. 11 жовтня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув‘язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

12 жовтня адвокат екс-прем`єра Юрій СУХОВ заявив, що захист наступного тижня планує звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО.