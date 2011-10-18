Фонд «Духовна спадщина» не має сил боротися з рейдерами

Комісія Київради з питань культури та туризму розглянула звернення Міжнародного фонду «Духовна спадщина» на адресу комісії щодо незаконної приватизації приміщення по вул. Хрещатик, 48 а, де розташовані три музею, бібліотека та експозиційно-концертний зал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Олександра БРИГИНЦЯ, задля врегулювання зазначеного питання комісія Київради з питань культури та туризму вирішила провести спільне засідання із комісією з питань власності.

«В розквіт панування над Києвом команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКГО один з його підручних обманним шляхом заволодів цим унікальним приміщенням з великою культурною історією, сподіваючись використати його в своїх бізнес інтересах. Уже кілька років тривають суди. Наша комісія неодноразово ставала на захист закладів культури, розташованих в цьому приміщенні. Оскільки питання носить майновий характер без спільного засідання із комісією з питань власності не обійтись», - зазначив О. БРИГИНЕЦЬ

Депутат нагадав, що згадане приміщення піддавалося спробі рейдерського захоплення вночі, 29 січня 2011 року. Рейдерів вдалося зупинити лише завдяки втручанню працівників міліції. На думку О.БРИГИНЦЯ схема знищення зазначених музеїв дуже схожа на механізм, який був застосований свого часу при захопленні магазину "Сяйво". В обох випадках йдеться про конфлікт між приватним культурним закладом та приватним бізнесом, який претендує на приміщення.

«Не маючи сил боротися з рейдерами, задля збереження музеїв, фонд готовий подарувати їх місту. Якщо київська влада і справді збирається за найближчі 14 років відкрити 150 музеїв, як це написано в Стратегії м. Києва до 2025 року, то пропозиція фонду – передати, згадані три музеї у муніципальну власність - може бути рятівною для мерії», - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Приміщення на вул. Хрещатик, 48 а, де на сьогодні розташовані музеї, свого часу слугувало для проведення літературних та музичних зустрічей на яких, зокрема, побували Тарас Шевченко та Леся Українка. Нині в ньому розміщено 3 музеї, створені у 1995 році: Музей платівок і музичних інструментів нараховує декілька тисяч платівок від 1912 р., на яких є чимало унікальних записів і т.д. «Музей вул. Хрещатик» має в своїй колекції документи, бюсти, речі відомих людей, а Музей народного побуту експонує речі різних часів: від глечиків до самоварів.