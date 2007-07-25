”Перезавантаження донецької мафії” до суду доведе

Автор книги «Донецька мафія. Антологія» журналіст Сергій КУЗІН має намір подати до суду на видавців і редколегію презентованої 24 липня в Києві книги «Донецька мафія. Перезавантаження».

Про це журналіст повідомив кореспонденту УНІАН.

За словами С.КУЗІНА, видавці книги узяли 70% його текстів без його відома. Він зазначив, що може знову піти під суд за повторну публікацію текстів, які вже були заборонені судом. «На мені заробляють гроші, а мене по судах тягатимуть», - вважає С.КУЗІН.

Довідка УНІАН. 24 липня керівник фонду "Антикорупція" Борис ПЕНЧУК представив громадськості нову книгу "Донецька мафія. Перезавантаження".