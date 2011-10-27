На Дніпропетровщині знешкодили три сотні боєприпасів

Сьогодні піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Дніпропетровській області знешкодили 264 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, арсенал боєприпасів – мін, артилерійських снарядів та гранат - був виявлений вчора під час проведення пошукових робіт членами історичної громадської організації «Пошук - Дніпро» поблизу села Петрове Софійського району.

Під час додаткового обстеження території піротехніки також виявили 3,5 тис. застарілих набоїв.