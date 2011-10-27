На Дніпропетровщині знешкодили три сотні боєприпасів
14:56, 27 жовтня 2011Суспільство
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Виявила організація «Пошук - Дніпро»
Сьогодні піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС в Дніпропетровській області знешкодили 264 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління, арсенал боєприпасів – мін, артилерійських снарядів та гранат - був виявлений вчора під час проведення пошукових робіт членами історичної громадської організації «Пошук - Дніпро» поблизу села Петрове Софійського району.
Під час додаткового обстеження території піротехніки також виявили 3,5 тис. застарілих набоїв.
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