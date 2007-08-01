Київська область отримала нового прокурора

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив прокурором Київської області старшого радника юстиції Володимира БОЙКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, до цього призначення В.БОЙКО працював на посаді заступника прокурора АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня генпрокурор підписав наказ про звільнення з посади прокурора Київської області Юрія ГАЙСИНСЬКОГО, у якого закінчився п`ятирічний термін повноважень, передбачений законодавством для роботи прокурором.