Міліціонерів судитимуть за викрадення та продаж 10 пістолетів

10:03, 02 серпня 2007
Суспільство
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Справу передали до суду

МВСПрокуратурою Рівненської області направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням двох працівників органів внутрішніх справ, які використовуючи своє службове становище упродовж січня – березня 2007 року викрали з Центральної бази ресурсного забезпечення МВС України 10 пістолетів ТТ та боєприпаси до них.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, викрадену зброю обвинувачені реалізовували мешканцям різних областей держави, а виручені кошти використовували на власні потреби.

 

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