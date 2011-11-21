«Укрзалізниця»: у популярному західному напрямку курсують сімнадцять поїздів

У популярному західному напрямку курсують сімнадцять графікових поїздів.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема, у графіку руху на 30 грудня 2011 через Київ відправлятимуться наступні поїзди:

№147 Київ-Львів (час відправлення із Києва – 8:48),

№134 Луганськ-Львів (час відправлення із Києва – 10:52),

№15 Москва-Ужгород (час відправлення із Києва – 11:27),

№245 Москва-Чоп (час відправлення із Києва – 12:10),

№99 Київ-Ужгород (час відправлення із Києва – 15:24),

№359 Київ-Львів (час відправлення із Києва – 15:42),

№169 Київ-Львів (час відправлення із Києва – 17:01),

№115 Харків-Трускавець (час відправлення із Києва – 17:07),

№81 Київ-Ужгород (час відправлення із Києва – 18:52),

№43 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення із Києва –19:16),

№13 Харків-Ужгород (час відправлення із Києва –20:06),

№59 Москва-Софія (час відправлення із Києва –20:12),

№49 Київ-Трускавець (час відправлення із Києва –20:18),

№137 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення із Києва –21:19),

№143 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення із Києва –21:56),

№91 Київ-Львів (час відправлення із Києва –22:15),

№7 Київ-Чоп (час відправлення із Києва –23:58).

Також «Укрзалізниця» відзначає, що додаткові поїзди для залізниць України є невиправдано збитковими.

«Їх населеність не перевищує 50%, оскільки в одну сторону місця в них заповнені, а у зворотній бік ці поїзди йдуть порожніми, при цьому залізниці Україні зазнають значних збитків, які не компенсуються", - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Держадміністрація залізничного транспорту також повідомляє, що рухомий склад залізниць України сьогодні зношений на 86% і 2011 року через неможливість подальшої експлуатації підлягає списанню 202 вагони, що входили до складу поїздів переважно нічного курсування, а також 11 пасажирських локомотивів.

«Пасажирські перевезення з року в рік залишаються збитковими, що не дозволяє в необхідній кількості оновлювати парк вагонів і локомотивів. За 10 місяців 2011 року загальні збитки від пасажирських перевезень виросли до 5,3 млрд грн., у тому числі в приміському сполученні становлять 2,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. За останні 10 років кількість пасажирських вагонів на залізницях України скоротилося на 3623 одиниць, закуплено було — 550 одиниць.

Відповідно до закону України «Про залізничний транспорт», рухомий склад, зокрема, для пасажирських перевезень, повинен закуповуватися за рахунок державних коштів. З часу прийняття цього закону фінансування на залізничний рухомий склад з держбюджету ні разу не надходило. Укрзалізниця покриває збитковість сектору пасажирських перевезень за рахунок перехресного субсидування.