«Укрзалізниця»: у популярному західному напрямку курсують сімнадцять поїздів
Додаткові - збиткові
У популярному західному напрямку курсують сімнадцять графікових поїздів.
Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема, у графіку руху на 30 грудня 2011 через Київ відправлятимуться наступні поїзди:
№147 Київ-Львів (час відправлення із Києва – 8:48),
№134 Луганськ-Львів (час відправлення із Києва – 10:52),
№15 Москва-Ужгород (час відправлення із Києва – 11:27),
№245 Москва-Чоп (час відправлення із Києва – 12:10),
№99 Київ-Ужгород (час відправлення із Києва – 15:24),
№359 Київ-Львів (час відправлення із Києва – 15:42),
№169 Київ-Львів (час відправлення із Києва – 17:01),
№115 Харків-Трускавець (час відправлення із Києва – 17:07),
№81 Київ-Ужгород (час відправлення із Києва – 18:52),
№43 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення із Києва –19:16),
№13 Харків-Ужгород (час відправлення із Києва –20:06),
№59 Москва-Софія (час відправлення із Києва –20:12),
№49 Київ-Трускавець (час відправлення із Києва –20:18),
№137 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення із Києва –21:19),
№143 Київ-Івано-Франківськ (час відправлення із Києва –21:56),
№91 Київ-Львів (час відправлення із Києва –22:15),
№7 Київ-Чоп (час відправлення із Києва –23:58).
Також «Укрзалізниця» відзначає, що додаткові поїзди для залізниць України є невиправдано збитковими.
«Їх населеність не перевищує 50%, оскільки в одну сторону місця в них заповнені, а у зворотній бік ці поїзди йдуть порожніми, при цьому залізниці Україні зазнають значних збитків, які не компенсуються", - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Держадміністрація залізничного транспорту також повідомляє, що рухомий склад залізниць України сьогодні зношений на 86% і 2011 року через неможливість подальшої експлуатації підлягає списанню 202 вагони, що входили до складу поїздів переважно нічного курсування, а також 11 пасажирських локомотивів.
«Пасажирські перевезення з року в рік залишаються збитковими, що не дозволяє в необхідній кількості оновлювати парк вагонів і локомотивів. За 10 місяців 2011 року загальні збитки від пасажирських перевезень виросли до 5,3 млрд грн., у тому числі в приміському сполученні становлять 2,7 млрд грн.
Довідка УНІАН. За останні 10 років кількість пасажирських вагонів на залізницях України скоротилося на 3623 одиниць, закуплено було — 550 одиниць.
Відповідно до закону України «Про залізничний транспорт», рухомий склад, зокрема, для пасажирських перевезень, повинен закуповуватися за рахунок державних коштів. З часу прийняття цього закону фінансування на залізничний рухомий склад з держбюджету ні разу не надходило. Укрзалізниця покриває збитковість сектору пасажирських перевезень за рахунок перехресного субсидування.