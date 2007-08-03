Як рятувати центр Києва від пробок, якщо незрозуміло, де той центр?

Член комісії Київської міської ради з питань транспорту і зв`язку, депутат фракції СПУ в Київраді Сергій БАТРУК розкритикував заяву заступника голови Київської міської державної адміністрації Ірени КИЛЬЧИЦЬКОЇ про намір зробити платний в`їзд у центр Києва.

Про це йдеться в коментарі С.БАТРУКА, текст якого переданий УНІАН прес-службою депутата.

«Перш ніж робити голослівні заяви, пропоную пані КІЛЬЧИЦЬКІЙ виділити гроші для будівництва транспортних розв`язок, землевідведень під стоянки й паркінги та удосконалити рух транспорту», - сказав С.БАТРУК.

На його думку, в даному випадку «йдеться не про розуміння транспортних проблем, а про бажання робити гроші з повітря».

С.БАТРУК зазначив, що питання про вирішення проблеми пробок у центрі Києва розглядалося на багатьох засіданнях комісії. До речі, як зазначає депутат, ні на жодному з них І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ не було.

Він підкреслив, що перш ніж запроваджувати таке нововведення, слід визначитися з самим поняттям як «центр Києва».

«Головне управління транспорту на чолі з Іваном САЛІЄМ, вважає, що це Хрещатик і чотирнадцять прилеглих вулиць, які необхідно розвантажити. Тоді, як я і багато членів комісії, зокрема й директор «Київпастрансу» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ, вважаємо саме поняття «центр Києва» ширшим по лінії основних транспортних розв`язок: Дружба народів, Петрівка, Сирець, Шулявка. Тому що розвантажувати центр треба на дальніх підступах до Хрещатика», - повідомив С.БАТРУК.

За його словами, тільки після оголошення, що таке «центр Києва», можна визначити, звідки починається плата за в`їзд у центр і доцільність її існування, оскільки виникає ряд проблем. Однією з них є проблема з автомобілями, які слід припаркувати перед в`їздом у «центр Києва», якщо водії захочуть пересуватися по центру пішки, або на муніципальному транспорті. «Треба виділити землю, побудувати паркування і КПП – і все за бюджетні гроші», - зазначив С.БАТРУК.

Інша проблема: продумати рух муніципального транспорту так, щоб він зміг узяти на себе пасажиропотоки з того транспорту, який зупинився біля межі центру. Причому, як підкреслив депутат, ці транспортні послуги мають бути на такому рівні, щоб стати реальною альтернативою пересуванню на приватному автомобілі.

Також, за словами С.БАТРУКА, доведеться вирішити безліч організаційних питань, приміром, пільги власникам автомобілів, які живуть у центрі.

«І це далеко не повний перелік проблем, для вирішення яких треба витратити мільярди бюджетних гривень», - сказав він.

У той же час, як вважає С.БАТРУК, у Києві використовуються далеко не всі резерви боротьби з пробками. Приміром, на його думку, ефективним засобом є односторонній рух у центрі, що використовується практично в усіх європейських столицях, заборона створення «зелених коридорів» для проїзду «високопоставлених і не дуже чиновників, коли заради 5-хвилинного проїзду VIP-персон транспорт блокується мінімум на годину». Крім того, необхідно створювати нові зручні транспортні розв`язки.

Як повідомляв УНІАН, І.КІЛЬЧИЦЬКА вчора озвучила намір міських властей організувати платний проїзд у центр столиці. За її словами, це стане можливо не раніше літа 2008 р.

Планується, що буде введена центральна зона Києва, куди взагалі в`їзд транспорту здійснюватиметься тільки за спеціальними дозволами, вартість паркування тут коштуватиме близько 30 грн. за годину.