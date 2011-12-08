Янукович вніс зміни до складу Ради регіонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс зміни у склад Ради регіонів.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, згідно з документом, до Ради регіонів увійшли: голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло КОСТЮК, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій МОГИЛЬОВ та голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр ПЕКЛУШЕНКО.

Водночас зі складу Ради регіонів виведені екс-губернатори Львівської та Запорізької областей Михайло ЦИМБАЛЮК і Борис ПЕТРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент звільнив Б.ПЕТРОВА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та М.ЦИМБАЛЮКА - з посади голови Львівської ОДА.