Янукович вніс зміни до складу Ради регіонів
23:21, 08 грудня 2011Суспільство
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Указ на президентському сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс зміни у склад Ради регіонів.
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Зокрема, згідно з документом, до Ради регіонів увійшли: голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло КОСТЮК, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій МОГИЛЬОВ та голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр ПЕКЛУШЕНКО.
Водночас зі складу Ради регіонів виведені екс-губернатори Львівської та Запорізької областей Михайло ЦИМБАЛЮК і Борис ПЕТРОВ.
Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент звільнив Б.ПЕТРОВА з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та М.ЦИМБАЛЮКА - з посади голови Львівської ОДА.
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