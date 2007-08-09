Хто хоче ставити рекламу в метро - залишилося два тижні

Комунальне підприємство „Київський метрополітен” оголосив конкурс на право розміщення рекламної продукції на станціях метрополітену та зовні рухомого складу.

Про це йдеться в повідомленні метрополітену, оприлюдненому сьогодні.

Термін прийняття конкурсних пропозицій - 15 днів з моменту публікації оголошення про конкурс.

Розглядається розміщення рекламної продукції на станціях Святошино-Броварської лінії: Академмістечко, Житомирська, Святошин, Нивки, Берестейська, Шулявська, Політехнічний інститут, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова, Театральна (експонування з 01.12.2007);

Куренівсько-Червоноармійської лінії: Либідська, Палац „Україна”, Республіканський стадіон, Майдан Незалежності, Поштова площа, Контрактова площа, Петрівка, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра;

Сирецько-Печерської лінії: Бориспільська, Палац Спорту (експонування з 01.12.2007), Лук’янівська (експонування з 01.01.2008), Харківська, Позняки, Славутич, Осокорки, Видубичі, Дружби народів, Печерська, Кловська, Дорогожичі, Сирець.

Передбачено, що учасники конкурсу мають надати конкурсну пропозицію окремо по кожній станції (кожному лоту, 1 лот – 1 станція).

Крім того, на конкурсі буде визначено переможця на право розміщення реклами на вагонах метро. Кількість потягів під розміщення реклами - 100 потягів (1 потяг – п’ять вагонів). Підготовка потягу до і після прокату здійснюється окремо, за рахунок претендента. 1 лот – 1 потяг (п’ять вагонів).

Згідно з основними умовами конкурсу, термін розміщення реклами - 1 рік. Початковий розмір за розміщення реклами визначений в розмірі 120 тис. грн. (з ПДВ) за одну станцію та 15 тис. грн. (з ПДВ) за 1 потяг (5 вагонів) в місяць. Сплата реєстраційного збору за участь у конкурсі на право розміщення реклами по кожному лоту (1 лот – 1 станція, 1 лот – 1 потяг) становить 1 тис. грн. Причому, реєстраційний збір спрямовується на розрахунковий рахунок КП "Київський метрополітен” на організацію проведення конкурсу та поверненню не підлягає.

Переможця конкурсу визначатиме спеціальна комісія метрополітену. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій будуть ціна та привабливість художньо-архітектурного рішення.

Метрополітеном прийнято рішення, що спеціальна комісія КП „Київський метрополітен” має право відхилити конкурсну пропозицію на будь-якому етапі оцінки. У разі наявності двох і більше однакових пропозицій переможець визначатиметься на другому етапі конкурсу.

В умовах конкурсу зазначається, що учасниками конкурсу можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Одночасно наголошується, що до участі не допускаються суб`єкти господарської діяльності, які, зокрема, порушували раніше укладені договори з КП „Київський метрополітен”.

Додаткова інформація за тел: 238-44-88, 238-54-60.