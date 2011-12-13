Працівники ХМЗ вимушені "гуляти" під вікнами губернатора

12 грудня працівники Херсонського машинобудівного заводу, які з 5 грудня проводять пікетування Херсонської обласної державної адміністрації, змінили формат протестів і перейшли до «прогулянкових» пікетів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник профкому ХМЗ Руслан ФІРСОВ, після двох заборон Херсонського окружного адміністративного суду пікетувати ОДА – й біля будівлі, й навіть на іншому боці площі Свободи, біля кінотеатру «Україна», - профком підприємства ухвалив рішення, до розгляду апеляцій на зазначені рішення суду в Одеському апеляційному адміністративному суді, проводити акцію у вигляді прогулянок членів колективу ХМЗ на тій же площі Свободи.

За словами Р.ФІРСОВА, в такій акції взяли участь близько 670 працівників підприємства. Люди з 10.00 до 12.00 прогулювалися перед будівлею ОДА без плакатів і гасел.

За словами генерального директора підприємства Віктора СЛОБОДЯНЮКА, який також був на площі Свободи перед будівлею ОДА, на площу приїхали декілька високих міліцейських чинів – один із заступників начальника УМВС області та заступник начальника міської міліції, які особисто попередили керівництво профкому ХМЗ і дирекцію підприємства про неприпустимість порушення громадського порядку.

Водночас профком ХМЗ не має наміру відмовлятися від нової форми протесту, оскільки цей варіант акції не порушує чинне законодавство і не вимагає сповіщення місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, працівники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» із 5 грудня відновили мирні протестні акції, вимагаючи від обласної влади сприяння в "пробитті" на рівні МінАП участі заводу в державних програмах із розвитку вітчизняного машинобудування та захисту від тіньових схем включення до вказаної держпрограми техніки іноземного виробництва.

Також із 5 грудня підприємство зупинено й усі працівники ХМХ офіційно відправлені в неоплачувані відпустки.

6 грудня на акцію протесту проти бездіяльності влади щодо підтримки великих підприємств обласного центру пришли майже 1 тис. осіб. Зокрема, до 650 працівників ХМЗ приєдналися понад 300 працівників Херсонського бавовняного комбінату.

У профспілці ХМЗ повідомили, що розраховують на підтримку працівників інших підприємств Херсона, які не працюють за потурання обласної влади.

Проте того ж дня суд заборонив профкому ХМЗ проведення акцій на площі Свободи перед будівлею Херсонської ОДА.

Після зміни місця проведення акції той же суд за позовом мерії Херсона знову заборонив її проведення.