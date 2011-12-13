ТНК-BP: українські НПЗ працюють у збиток

Україна має високий потенціал розвитку ринку нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала віце-президент із продажу, трейдингу та логістики ТОВ «ТНК-BP Коммерс» Олена АЛЕКСЄЄВА, в ході VII Щорічної конференції «Ринок нафтопродуктів України: структура, тенденції, маркетинг, технології» у Києві.

«Ринок нафтопродуктів зростатиме, оскільки кількість машин на 1000 осіб в Україні значно нижча, ніж у Європі й навіть РФ. З точки зору роздрібної торгівлі цей ринок лише розвиватиметься. Проте питання в тому, за рахунок чого він забезпечуватиметься: за рахунок власних нафтопродуктів чи імпортних поставок? Зниження частки власної нафтопереробки робить ринок менш стабільним і більш схильним до зовнішніх впливів, це потрібно враховувати», - сказала вона.

За її словами, доля вітчизняної нафтопереробки залежатиме від позиції держави. Якщо галузь буде реформована, ТНК-BP готова почати масштабну програму розвитку на українському ринку, включаючи модернізацію заводу, його перехід на Євро-5 і максимальне збільшення обсягів виробництва нафтопродуктів для українського ринку.

Водночас О.АЛЕКСЄЄВА зазначила, що імпорт продовжує витісняти українські НПЗ із внутрішнього ринку. При цьому вітчизняні заводи не лише недозавантажені, але й втрачають установки, які не перебувають у роботі.

«Починаючи з 2004 р., коли були скасовані імпортні мита на нафтопродукти, виробництво нафтопродуктів в Україні впало на 49%. Хоча європейські НПЗ також переживали нелегкі часи, їх завантаження знизилося лише на 11%. Більш того, порівняно з 1990 р. українські НПЗ втратили 37% потужностей – ці установки були знищені, пішли на металобрухт. Якщо зараз не буде вжито заходів із захисту НПЗ і стимулювання їх модернізації, найближчими роками від українських нафтопереробних підприємств може взагалі нічого не залишитися», - заявила топ-менеджер.

Вона нагадала, що зараз у Європі НПЗ завантажені на 82%. Маржа нафтопереробки в європейських країнах становить у середньому 5 доларів на барелі, тоді як в Україні – мінус 1 долар на барелі (або близько 7,2 долара на тонні). Водночас, у Росії цей показник досягає 13,6 доларів на барелі, або 98 доларів на тонні. Це стало можливим завдяки використанню власної нафти й стимулюванню внутрішньої переробки в РФ.