Через російську митницю на кордоні зібралася величезна черга вантажівок

На Сумщині через проблеми в роботі російської митниці утворилася черга вантажівок на митному посту «Бачівськ».

Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, «станом на 16:00 22.12.2011 в зоні митного контролю пункту пропуску «Бачівськ» у напрямку виїзд з України, знаходиться більше ста транспортних засобів».

За даними Держмитслужби, така ситуація склалася внаслідок зменшення 21 грудня ц. р. пропускної спроможності через пункт пропуску «Троєбортне» Брянської митниці. «Причина тому – посилення контролю вагових параметрів (зважування 60% від загальної кількості вантажів) і неполадки у роботі бази даних російської митниці», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили керівництву Сумської митниці російські колеги, зараз працівниками митного поста «Троєбортне» вживаються всі необхідні заходи щодо виправлення ситуації, зокрема, залучення до роботи додаткової кількості посадових осіб на всіх робочих місцях.

Сумська митниця, своєю чергою, теж робить все, щоб швидше усунути чергу.

Орієнтовний час відновлення пропускної спроможності пункту пропуску «Бачівськ» – 23 грудня, зазначили у Держмитслужбі.