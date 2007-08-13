Кількість постраждалих в аварії в Мармуровому морі досягла 40 осіб

Кількість постраждалих під час аварії в Мармуровому морі досягла 40 осіб. Як повідомляє Радіо «Свобода», пором своїм ходом дістався до стамбульського порту, травмованих осіб госпіталізовано.

Причини аварії поки що не відомі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.55 в Мармуровому морі в районі „Зейтін Бурну” турецький пасажирський морський автобус зіткнувся з українським теплоходом „Семен Руднєв”, який стояв на рейді в очікуванні проходу через Босфор.

За даними прес-служби Міністерства закордонних справ України, в результаті аварії травми одержали близько 30 пасажирів турецького судна. Серед травмованих громадян України немає. Екіпаж судна не постраждав.

За попередніми даними, аварія сталася з вини турецької сторони.

Генеральне консульство України в Стамбулі підтримує постійний зв`язок із капітаном судна і вживає всіх необхідних заходів для захисту прав і законних інтересів членів екіпажа українського судна, запевнили в МЗС.