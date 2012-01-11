ВР планує обов’язкову реєстрацію місця проживання дітей

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону „Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 267 народних депутатів з 377, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачається внести зміни до Законів „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.

Запропоновані зміни стосуються визначення терміну „реєстрація”. У новій редакції цього терміну враховано можливість реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб за адресою відповідного спеціального закладу чи установи. У зв’язку з цим положення, що стосуються реєстрації бездомних осіб, виключені із Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”.

З метою захисту прав дітей пропонується внести положення про обов’язковість реєстрації місця проживання дітей після державної реєстрації їх народження.

Задля захисту житлових прав фізичних осіб перелік документів, що подаються для реєстрації, доповнено документами, які підтверджують право на проживання в житлі або в спеціалізованому закладі.

Визначено коло осіб, місце перебування яких має бути обов’язково зареєстровано. Більш повно визначено органи реєстрації та їх повноваження, а також передбачено положення щодо ведення реєстраційного обліку.