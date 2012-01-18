Делегація Запорізького феросплавного заводу оббиває столичні пороги

У НАК «Енергетична компанія України» представникам трудового колективу ПАТ «Запорізький завод феросплавів», який добивається передачі підприємству підстанції «Ф-2», заявили про неможливість її продажу заводу найближчих півроку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив старший майстер цеху №4 ЗЗФ Олександр ДАНОВ. (Продаж підстанції «Ф-2» ЗЗФ дасть змогу віднести підприємство до 1-го класу споживачів електроенергії і відновити зупинене виробництво в цеху №4 заводу - УНІАН).

За словами О.ДАНОВА, представники трудового колективу ЗЗФ 17 січня зустрілися із заступником міністра енергетики і вугільної промисловості Сергієм ЧЕХОМ, який раніше обіцяв прискорити процес передачі підстанції заводу. «Вчора пан ЧЕХ заявив нам, що не володіє ситуацією з цього питання, він пообіцяв перетелефонувати, щойно в нього з`явиться інформація. Сьогодні ми намагалися потрапити на прийом до президента НАК «ЕКУ» Петра ОМЕЛЯНОВСЬКОГО, але замість нього нас прийняв керівник одного з департаментів «ЕКУ» Олександр БЕЛЕЦЬ. Він повідомив, що хоча НАК «ЕКУ» і не заперечує проти продажу підстанції «Ф-2» ЗЗФ, але сама цю проблему не вирішує. За його словами, питання продажу чи передачі в оренду підстанції може вирішити лише «Запоріжжяобленерго», яке є приватною компанією», - сказав О.ДАНОВ.

При цьому він висловив подив з приводу позиції НАК «ЕКУ», оскільки саме ця компанія є співвласником «Запоріжжяобленерго». «Як стало зрозуміло з пояснень Олександра БЕЛЬЦЯ, зараз питання про продаж підстанції «Ф-2» навіть не стоїть. До завершення приватизації «Запоріжжяобленерго», яка відбувається нині і триватиме все перше півріччя цього року, про жодний продаж майна компанії не може бути навіть мови. На даний момент можлива лише передача підстанції «Ф-2» в оренду ЗЗФ», - додав представник трудового колективу.

На його думку, з усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що питання забезпечення ЗЗФ електроенергією за прийнятною ціною, як і раніше, штучно затягується. «Нас би цілком влаштувала оренда підстанції, але оренда довгострокова, а не на один рік, як ми укладали договір із «Запоріжжяобленерго» раніше. Щорічне продовження оренди небезпечне повторенням нинішньої ситуації, коли з чиєїсь примхи договір оренди може бути не продовжений, а ми знову зупинятимемо печі», - сказав О.ДАНОВ.

Він припустив, що довгостроковий договір оренди буде проблематично укласти із «Запоріжжяобленерго» до кінця приватизації цієї компанії, тобто до кінця першого півріччя 2012 року. «Ще кілька днів тому ми планували з 20 березня цього року відновити роботу цеху №4 і повернути на завод скорочених співробітників, тепер ми не знаємо, коли це відбудеться. Але ми не припинимо спроб відстояти свої робочі місця і продовжуватимемо приїжджати до Києва і добиватися розв’язання нашої проблеми. Сьогодні ми сподіваємося одержати хоч якісь пояснення в Міністерстві енергетики», - додав О.ДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, представники трудового колективу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ), починаючи з листопада 2011 року, неодноразово пікетували будівлю Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, вимагаючи письмових підтверджень початку процесу передачі підприємству підстанції «Ф-2».

29 листопада 2011 року під час пікетування будівлі Міненерго працівниками ЗЗФ заступник міністра енергетики Сергій ЧЕХ пообіцяв, що впродовж 2,5 місяців питання продажу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» підстанції «Ф-2» буде вирішено.

Однак потім з документів, переданих пікетувальникам представниками Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, стало відомо, що точно визначити терміни продажу підстанції неможливо.

Як відзначають на ЗЗФ, переведення заводу в 2-й клас споживачів електроенергії, через відмову «Запоріжжяобленерго» продовжити із заводом договір оренди підстанції «Ф-2», призвів до скорочення завантаження виробничих потужностей ЗЗФ з 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. У результаті, бюджети всіх рівнів недоотримали в 2011 році близько 1 млрд. грн., а керівництво заводу було змушене звільнити 1400 працівників, а саме підприємство опинилося на межі цілковитої зупинки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» впродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод був переведений на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже вдвічі - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім того, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання бодай частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за 1-им класом споживання.