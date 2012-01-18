Водій збив пішохода, а потім ще й «провчив» покаліченого за розбите скло

У Херсонській області водій побив пішохода, якого збив кілька хвилин тому.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, це сталося 17 січня о 18.00 в селі Посад-Покровське Білозерського району.

Невідомий водій, пересуваючись з великою швидкістю на легковому автомобілі, збив 20-річного місцевого жителя і, не зупиняючись, продовжив рух. Проте через кілька хвилин машина повернулася на місце ДТП і водій, вийшовши з автомобіля, завдав кілька ударів ногою постраждалому пішоходові за розбите лобове скло, після чого зник у невідомому напрямку.

Пішохід із струсом мозку середнього ступеня тяжкості, переломом крижів, забоєм лівого колінного суглоба був доставлений у лікарню. На місце події виїхали працівники райвідділу ДАІ, які на місці ДТП виявили уламки лобового скла автомобіля.

Слідчі за даними опитування свідків ДТП встановили особу водія-втікача. Ним виявився 54-річний односелець потерпілого.

Того ж дня за місцем проживання підозрюваного працівники ДАІ виявили автомобіль ВАЗ-21043 з характерними для ДТП пошкодженнями: розбите лобове скло, пошкоджений капот і державний номерний знак, подряпини лакофарбного покриття по кузову. Водій авто був п`яний і не зміг надати адекватні пояснення працівникам ДАІ за фактом аварії.

В результаті автомобіль доставлений на спецмайданчик, а водій - у райвідділ міліції.

За даним фактом проводиться перевірка.