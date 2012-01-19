У Тернополі освятили воду на насосних станціях водоканалу

У Тернополі з нагоди свята Богоявлення освятили воду на водопровідних насосних станціях КП «Тернопільводоканал».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, чин освячення води здійснили представники традиційних християнських церков міста.

Участь у богослужінні також взяли міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, директор КП «Тернопільводоканал» Володимир КУЗЬМА, колектив підприємства.

За словами В.КУЗЬМИ, після освячення вода, яка поступатиме сьогодні терноплянам, за своєю енергетикою не відрізнятиметься від тієї, яку люди набирають при церквах.