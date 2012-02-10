У потязі Київ – Мінськ митники знайшли «нічийні» $180 тисяч

Співробітники Чернігівської митниці та прикордонники Чернігівського прикордонного загону у неробочому тамбурі потягу "Київ-Мінськ" виявили 180 тисяч американських доларів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Сьогодні вночі у пункті пропуску "Горностаївка" під час здійснення митно-прикордонного контролю спільна оглядова група у складі співробітників Чернігівської митниці та прикордонників виявила пакет з американськими доларами.

Гроші були приховані у неробочому тамбурі одного з вагонів потягу "Київ-Мінськ". У відділенні для сміття біля входу в туалет оглядова група виявила 3 картонні коробки обмотані клейкою стрічкою. Усередині коробок знаходились 18 пачок по 10 тисяч доларів банківської упаковки 100 доларовими купюрами загальною кількістю 180 тисяч доларів. На даний час власника виявлених грошових знаків встановити не вдалося.

Складено протокол огляду місця події, гроші вилучено, триває подальша перевірка.