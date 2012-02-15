Втрати виробників сиру можуть досягти 300 млн. доларів

Втрати українських виробників сиру у зв'язку з частковою втратою ринку Російської Федерації можуть досягти 300 млн. дол. на рік.

Таку думку в ході круглого столу на тему «До чого призведе торгова війна України з Росією?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив директор агентства «AgriSurvey» Українського клубу аграрного бізнесу Тарас ГАГАЛЮК.

За його словами, незважаючи на те, що заборона на імпорт українських сирів до РФ торкнулася лише трьох підприємств, саме вони складають не менш як 50% від всього обсягу імпорту українських сирів до Росії. «Якщо ми порахуємо, що загальний обсяг надходжень від продажу сирів до РФ становитиме близько 600 млн. дол., то втрати від введення заборони можуть скласти порядка 300 млн. дол. на рік. Тому, коли лунають заклики не драматизувати ситуацію, потрібно розуміти, наскільки вона серйозна - можуть бути закриті заводи, люди втратять роботу. Тому слід якнайскоріше вирішити це питання», - переконаний експерт.

При цьому Т.ГАГАЛЮК нагадав, що акції українських компаній, які сьогодні є основними постачальниками сирів до Росії, котируються на світових фондових біржах. «В зв'язку з цим їм у принципі невигідно виробляти сири з додаванням якихось недозволених компонентів, тому що у разі їх виявлення по репутації цих компаній буде завдано важкого удару. Вони просто втратять своїх зарубіжних інвесторів», - додав він.

У свою чергу, заступник голови Аграрного союзу України Василь ЯРОШОВЕЦЬ висловив переконання у необхідності відділяти політичну складову «сирної війни» з РФ від технічної. «Якщо пам'ятаєте, у нас була подібна історія з олією, коли в українській соняшниковій олії було виявлено машинне масло. Був скандал на весь світ, оскільки Україна є одним із найбільших постачальників соняшникової олії в світі. Тоді ми спокійно відпрацювали всі технічні моменти, і сьогодні жодних претензій до якості української олії немає. Зараз ми бачимо, що агропромисловий комплекс налаштований на відпрацювання усіх питань до якості українських сирів, які диктує покупець. Таким чином, можна сподіватися, що технічний аспект проблеми буде знято найближчим часом. Що ж до політичної складової, то це питання не аграріїв, а політиків», - сказав В.ЯРОШОВЕЦЬ.