Митрополит Володимир про автокефалію, розкол, РПЦ і святе місце

Відмінності у виступах ієрархів Української православної церкви не є показником розколу. Про це в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» сказав предстоятель УПЦ МП Митрополит ВОЛОДИМИР. Він констатує, що є проблеми, що стосуються структури управління церквою». Йшлося не про те, що хтось не згоден з діями церкви або хтось не згоден з ідеологією церкви Я не виступаю проти церкви чи проти Священного Синоду. Я за те, щоб поліпшилася структура. Щоб було більше демократії Щоб церква знаходила загальні бажання, устремління. Людям треба дати серйозну відповідь - у що ми віруємо і як ми віруємо".



"Розкол може статися, якщо хтось його спровокує Але розкол не відбудеться без волі Божої..." - підсумував він.



Митрополит також поставив під сумнів ризик перетворення УПЦ-МП на фактичну складову Російської православної церкви: "Я не думаю, що є такий яскраво виражений ризик. Але православні повинні берегти свою віру, стояти на сторожі», - і не став коментувати слова патріарха РПЦ Кирила про свою недієздатність: "Офіційно це не було ніде надруковано, це не було підтверджено ні політичними діячами, ні церковними. Є люди, яких цікавлять якісь інтриги, новини, пов'язані з інтригами".



«Багато розмов ведеться про можливу автокефалію, - зауважив митрополит, кажучи про нинішнє керівництво УПЦ, яке не бачить сенсу в автономії церкви. - Але офіційно питання про кінцевий рішення не ставилося. Це не означає, що церква забороняє на цю тему говорити. Питання автокефалії є особливо важливим для Західної України, де своя історія церкви і Вітчизни. Але потрібно розуміти, що за цим стоятимуть нові проблеми, цілий пакет питань, пов'язаних зі структурою управління, розподілом влади», - додав він.



Митрополит зазначив, що на об'єднання православних конфесій потрібно дивитися погляду християнської відповідальності: «Церкву не можна міняти, як ми змінюємо наші світські установи ... Зараз домагатися автокефалії чи автономії, враховуючи ту суміш, яка є у нас в Україну, важко, небезпечно, я вважаю, що на сьогоднішній день - і не потрібно».



Володимир не виключив, що може наслідувати приклад патріарха Української греко-католицької церкви Любомира Гузара, який добровільно передав владу, коли похитнулося його здоров'я. "Є, звичайно, люди в нашій церкві, яким можна було б це довірити .. Думаю, знайдеться людина. Святе місце порожнім не буває".