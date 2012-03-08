На Краснодонському полігоні знищили півтори тонни сала

У Луганській області державна протиепідемічна комісія знищила більше півтори тонн неякісного сала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, в чергову частину Краснодонського міського відділу міліції надійшло повідомлення з ветеринарної міліції про те, що на центральному ринку Краснодону в приміщенні непрацюючого магазину виявлено і вилучено 71 мішок із свинячим салом загальною вагою 1652 кг, без відповідних ветеринарних документів, які б підтверджували його якість.

Сало було знищене на Краснодонському полігоні твердих відходів