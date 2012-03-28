«Великий Їжак» назвав дев’ять фіналістів

Журі Літературної премії «Великий Їжак» – першої української недержавної премії для сучасних авторів найкращих україномовних книг для дітей – визначило “короткий список” цьогорічного конкурсу.

Як повідомляє сайт премії, сьогодні на прес-конференції у Львові члени журі озвучили імена 9 фіналістів премії, один із яких згодом отримає головну нагороду конкурсу в розмірі десять тисяч гривень.

До списку фіналістів увійшли такі автори і твори: Юрій Бедрик «Тьотя Бегемотя», Валентин Бердт «Мій друг Юрко Циркуль», Василь Голобородько «Віршів повна рукавичка», Михайло Григорів «Зелена квітка тиші», Сашко Дерманський «Чудове Чудовисько в країні жахо-виськ», Дзвенислава Матіяш «Казки П’ятинки», Олекса Росич «Джованні Трапатоні», Марина Павленко Тетралогія для підлітків: «Русалонька із 7-В», Роман Скиба «Баламутинки».

Як повідомили організатори конкурсу, 17 березня Літературна премія «Великий Їжак» була презентована на Міжнародному книжковому ярмарку у Лейпцигу; на зустрічі з директором Лейпцизької книжкової виставки Олівером Зіллє досягнута домовленість про те, що наступного року переможець премії поїде на Лейпцизький ярмарок-2013.

Крім того, вже найближчим часом будуть підписані договори про партнерство і співпрацю з кількома європейськими книжковими преміями, у яких є номінація «дитяча література». Відповідно, українські дитячі письменники-фіналісти премії зможуть брати участь у міжнародних літературних заходах.

З 28 березня і до 20 травня відбудуться кілька всеукраїнських письменницьких турів, у рамках яких заплановано зустрічі авторів дитячих книг (фіналістів премії) з їхніми маленькими читачами, літературні майстер-класи. Крім того, у рамках інформаційної кампанії по всій Україні відбуватимуться презентації найкращих українських дитячих книг.

Як йдеться у повідомленні, організатори премії докладуть усіх зусиль, щоби книги-фіналісти конкурсу (всього – 14 книг, бо у Марини Павленко – тетралогія про Русалоньку із 7-В, а в Сашка Дерманського – дві книги про Чудове Чудовисько) потрапили в бібліотеки, насамперед – у бібліотеки невеликих міст і сіл.

Оголошення лауреата та вручення премії відбудеться 25 травня 2012 року у місті Жовква Львівської області у рамках проекту «Від великого до малого».

Як повідомляв УНІАН, літературна премія для авторів книжок для дітей “Великий Їжак” стартувала у жовтні минулого року.

До складу журі премії сезону 2011-2012 року увійшли письменниця Леся Демська (голова журі), письменниця Таня Щербаченко, письменник Іван Андрусяк, редактор журналу “Малятко” Оксана Кротюк, журналіст Оксана Приходько, філолог Тетяна Качак та письменниця, президент премії “Великий Їжак” Маріанна Кіяновська.