Держстат: доходи населення зросли, заощадження скоротилися
03:50, 02 квітня 2012Суспільство
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Реальні наявні доходи населення у 2011 році збільшилися на 6,1% порівняно з 2010 роком. У цілому доходи населення збільшилися на 13,6% - до 1,251 трлн грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Зокрема, доходи населення у вигляді заробітної плати у 2011 році становили 521,066 млрд грн, що на 15,9% більше порівняно з 2010 роком, прибуток і змішаний дохід - 198,512 млрд грн (+24,1%), доходи від власності - 68,059 млрд грн (+0,3%).
Частка соціальної допомоги та інших держвиплат у структурі доходів за минулий рік становила 37% - 463,368 млрд грн (+9,4%).
Заощадження населення у 2011 році зменшилися на 29,6% - до 113,925 млрд грн.
Витрати за підсумками минулого року збільшилися на 13,6% - до 1,251 трлн грн, в основному на придбання товарів і послуг - 1,024 трлн грн (збільшення порівняно з 2010 роком становило 22,2%).
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