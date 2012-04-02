Злодії підірвали поліклініку, добираючись до банкомата (фото)

Сьогодні близько 5-ї години ранку невідомі підірвали будівлю Знам’янської районної поліклініки у Кіровоградській області, намагаючись дістати гроші з банкомату.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, фахівці вибухово-технічної служби УМВС, представники інших служб та відомств.

Внаслідок вибуху зазнали ушкоджень стіна будівлі, шибки на вікнах, металевий корпус банкомату. Ніхто із персоналу чи відвідувачів не постраждав, оскільки установа вночі не працювала.

При більш детальному огляді з’ясувалось, що зловмисникам дістати гроші з банкомату не вдалося.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження вибухового пристрою, працюють над встановленням осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Вирішується питання про порушення за цим фактом кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом вибуху та що спричинило значну шкоду).