Помер Михайло Воронін

"Михайло Львович помер в суботу між 4:00 і 5:00 ранку", - повідомили в прес-службі концерну "Voronin", передає ТСН.

Похорон модельєра відбудеться в середу, 18 квітня, однак подробиці про точний час поки не повідомляються.

"У зв'язку з тим, що зараз свята, сім'я зможе отримати свідоцтво про смерть лише у вівторок, тобто похорон відбудеться в середу. Про те, коли, де і як відбудеться прощання з Михайлом Львовичем, ще не визначилися", - зазначили в прес -службі.

М.Воронін народився 10 липня 1938 року. Серед клієнтів модельєра були Президенти різних країн, відомі бізнесмени і політики, артисти, прості службовці та навіть студенти.