Україна ускладнює життя Газпрому

Україна надала доступ до своєї газотранспортної системи і підземних сховищ газу приватному бізнесу — видобувачам та імпортерам палива. Про це пише видання «Коммерсант Україна»

Учора Нацкомісія держрегулювання енергетики прийняла відповідну постанову "Про врегулювання порядку доступу до газотранспортної системи", повідомив глава компанії Сергій Титенко. Документ зобов'язує оператора ГТС (компанію "Укртрансгаз") допускати до транзиту (зокрема експорту), а також зберігання газу в підземних сховищах будь-яку компанію, що володіє власним ресурсом, — тобто видобувачів та імпортерів палива. "Це рішення дозволяє компаніям, які видобуватимуть газ в Україні, сподіватися на гарантований його експорт з країни "Укртрансгазом". По суті, транзитер не зможе відмовити їм у прокачуванні газу і його зберіганні в ПСГ", - говорить директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Маруніч.

Ухвалення цього документа є зобов'язанням України перед Енергетичним співтовариством, пояснив Титенко.

Рішення НКРЕ підсилить інтерес видобувачів до роботи на українському ринку газу, вважають у прес-службі "Лукойлу". "Фактично для видобувачів це гарантія безперешкодного транспортування газу на європейські ринки", відзначають у прес-службі компанії. Проте в ТНК-ВР побоюються, що прийняте рішення матиме декларативний характер. "Говорити про те, що затверджений порядок повноцінно працює, можна буде тільки після того, коли з'являться перші приклади рівного доступу до ГТС, - говорить джерело "Ъ" в ТНК-ВР.— Було б справедливо, якби піонерами в отриманні такого доступу стали компанії, які вже зараз ведуть видобуток природного газу в різних регіонах України".

Рішення вигідне і ЄС — воно дозволяє європейським споживачам газу вести з "Газпромом" переговори про його купівлю на українсько-російському кордоні, а не в країнах Євросоюзу, пояснює високопоставлене джерело в російському представництві німецької газової компанії Rurhgas. "Це робить ГТС менш керованою в ручному режимі і не дає можливості використовувати її для того, щоб прибирати ринкових конкурентів з числа видобувачів", - констатують у компанії. У Rurhgas нагадали, що Єврокомісія добивається від Росії, правда, поки безуспішно, ухвалення аналогічного закону, що дозволило б демонополізувати російський ринок газу.

На думку пана Маруніча, затвердження принципу рівного доступу до ГТС украй невигідно "Газпрому", який тепер не зможе навіть у разі створення консорціуму з управління українською системою її контролювати.