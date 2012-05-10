Співробітник телерадіокомпанії стріляв у міліціонера

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, 9 травня у Дружковці з пневматичного пістолета МП-640 під час перевірки документів у громадянина, схожого за прикметами на розшукуваного злочинця, дістав поранень співробітник патрульної служби міського відділу міліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на розкриття тяжкого злочину (зґвалтування неповнолітньої), на вулицю, де імовірно проживає підозрюваний, був направлений наряд патрульної служби.

Під час патрулювання правоохоронці, вдягнені у формений одяг, звернули увагу на двох молодиків. Один із них підходив під опис орієнтування. Міліціонери підійшли до хлопця і попросили пред'явити документи, щоб встановити його особу, але він не підкорився, і намагався втекти. Співробітники правоохоронних органів почали його переслідування. Помітивши це, хлопець обернувся, дістав пістолет і вистрілив у міліціонерів, влучивши одному з них у правий плечовий суглоб. Проте втекти йому не вдалося, міліціонери затримали зловмисника і доставили його до міськвідділу.

Затриманим виявився співробітник обласної телерадіокомпанії. Свої дії він пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп'яніння, і відразу не розібрався, хто його переслідує і чому.

Пістолет вилучено, прокуратура проводить перевірку.