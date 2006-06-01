Mittal Steel проти Arcelor - все вирішиться за місяць

Контролюючі органи Люксембурга схвалили нову пропозицію Mittal Steel Co. щодо придбання Arcelor SA за 25,8 млрд. дол. За словами люксембурзьких фінансових властей, період дії нової пропозиції продовжений до 5 липня, передає Associated Press.

30 травня ц.р. Mittal Steel заявила, що продовжить добиватися придбання 51% акцій Arcelor і повного контролю над компанією, незважаючи на плани Arcelor щодо злиття з російським ВАТ "Северсталь". Раніше було оприлюднено заяву керівника європейського підрозділу Mittal Steel Роланда Баана, який повідомив, що компанію може задовольнити неконтрольний пакет в 40% акцій в об`єднаній компанії "Arcelor-Северсталь". "Маючи більше 20% акцій, ми зможемо у будь-який момент ініціювати збори акціонерів", - сказав він.

26 травня ц.р. другий у світі за величиною виробник стали Arcelor SA оголосив про злиття з найбільшим в Росії виробником сталі - ВАТ "Северсталь". Очікується, що угода відбудеться в липні 2006 р. після відповідного схвалення російським антимонопольним відомством і антимонопольним комітетом Єврокомісії. Однак угода може не відбутися, якщо Mittal зможе придбати більше 50% акцій Arcelor до закриття операції з "Северсталью".

Акції Arcelor "розпорошені" серед великої кількості дрібних і інституційних інвесторів. Найбільшим утримувачем акцій компанії є уряд Люксембурга - йому належить 5,6% акцій Arcelor.

Вперше Mittal Steel оголосила про намір купити Arcelor за 18,6 млрд євро (22,3 млрд дол.) 27 січня 2006 р. За умовами пропозиції, акціонери Arcelor одержали б по 4 акції Mittal Steel і 35,25 євро (30,61 дол.) за кожні 5 акцій Arcelor. Проте рада директорів Arcelor відкинула пропозицію, розцінивши її як "недружню".

18 травня Mittal Steel офіційно заявила про початок купівлі акцій Arcelor за 21 млрд євро (27 млрд дол.). Термін дії пропозиції діятиме з 18 травня по 29 червня 2006 р. у Люксембурзі, Бельгії, Франції та США, а в Іспанії - протягом 30 днів після схвалення операції контролюючими органами країни. Контролюючі органи Європейського союзу повинні схвалити операцію не пізніше 7 липня 2006 р. Повідомлялося, що Mittal Steel пропонує акціонерам викупити акції Arcelor за 21 млрд євро (27 млрд дол.). 19 травня 2006 р. пропозиція була збільшена до 25,8 млрд євро (33 млрд. дол.). Mittal Steel має намір обміняти одну акцію Arcelor на одну власну акцію з доплатою 11 євро готівкою. Таким чином, одна акція Arcelor оцінюється в 37,74 євро. При цьому компанія заявила, що готова спрямувати на викуп Arcelor не більше 7,6 млрд євро готівкою і провести додаткову емісію 648,46 млн. акцій.

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