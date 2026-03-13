Офіцер пояснив, як ЗСУ на півдні змогли перехитрити росіян і перехопити ініціативу

На Олександрівському напрямку Сили оборони створюють умови для подальшого просування, розповів Колесниченко.

Українським захисникам вдалося здійснили неочікувані для російських загарбників дії на Олександрівському напрямку - вони перехопили ініціативу і продовжують здійснювати контрнаступальні дії. Про це розповів офіцер відділення комунікацій 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко в етері каналу Київ24.

Військовий пояснив, що українські захисники змогли перехопити ініціативу завдяки поєднанню кількох факторів.

"Передусім, це ретельне планування операції та обрана стратегія дії, яка дозволила нав’язати противнику невигідний для нього темп бойових дій. Важливу роль відігравав ефект несподіванки, коли наші підрозділи діяли там і тоді, де ворог цього не очікував", - наголосив Колесниченко.

За його словами, перехоплення ініціативи – це послідовна робота підрозділів різних рівнів.

"Розвідка виявляє своєчасно позиції противника, безпілотні системи уточнюють цілі та коригують вогонь, а артилерія завдає ураження по живій силі, техніці і логістиці. У результаті, противник більше змушений реагувати на наші дії, ніж реалізовувати власні плани. Саме це дозволяє поступово перехоплювати ініціативу та створювати умови для подальшого просування для наших підрозділів", - зазначив офіцер.

Також у нього запитали, чи звільнення Дніпропетровщини покращить ситуацію на суміжних ділянках фронту і чи матиме відповідно вплив на ситуацію на Донеччині та Запоріжжі.

"Будь-які успіхи Сил оборони України на окремих ділянках фронту, безумовно, впливають на загальну оперативну обстановку. Водночас кожен напрямок має свою специфіку, свою інтенсивність бойових дій та угрупування противника. Тому говорити про прямий вплив події на одному напрямку, на ситуацію, зокрема на Донеччині чи поблизу Гуляйполя, було б передчасно", - сказав він.

Успіхи Сил оборони на півдні

Як повідомляв УНІАН, військовий оглядач Олексій Гетьман переконаний, що на сьогодні Україна не може повернутися на кордони 1991 року, тому не варто розтрачувати сили на спроби контрнаступів.

Водночас військовий експерт Сергій Кузан вважає, що Сили оборони України вибили з рук російських загарбників козирі на переговорах, адже ситуація у Запорізькій області більше не складається на користь Москви.

9 березня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ продовжують контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

При цьому, за даними аналітиків DeepState, в районі Гуляйполя Запорізької області спостерігається збільшення активності російських окупантів. Загарбники залучають нові ресурси на тлі проблем в обороні Збройних сил України.

