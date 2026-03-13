'Скептично налаштований': в Politico розкрили, хто відмовляв Трампа від війни проти Ірану

Водночас, речниця Білого дому Анна Келлі назвав ці повідомлення "спробою вбити клин" між президентом Трампом та його близьким соратником.

Віцепрезидент Джей Ді Венс скептично поставився до удару США по Ірану напередодні рішення президента Дональда Трампа розпочати війну. Про це повідомили Politico два високопосадовці адміністрації Трампа.

Венс "скептично налаштований", "турбується успіхом" і "просто виступає" проти війни проти Ірану, повідомив анонімний високопоставлений чиновник Трампа у текстовому повідомленні.

Другий високопоставлений чиновник сказав, що "його роль полягає в тому, щоб надати президенту та адміністрації, всі точки зору на те, що може статися, але як тільки рішення прийнято, він повністю його підтримує".

Відео дня

У виданні зазначили, що скептицизм Венса щодо військової участі США, сформований під час служби в морській піхоті в Іраку, у поєднанні з його більш стриманим тоном щодо успіхів операції, підживлює спекуляції про розкол між президентом та його віцепрезидентом.

Це не перший випадок, коли Венс, здається, розходиться з Трампом щодо військових дій США. Коли США бомбардували хуситів на початку минулого року, Венс написав у секретному чаті Signal з іншими посадовцями адміністрації, що він вважає цей крок "помилкою".

Новий приклад політичного розриву з'явився після того, як Трамп згадав про роль як Венса, так і державного секретаря Марко Рубіо, який публічно більше підтримує президента щодо Ірану.

"Віцепрезидент постійно перебуває в центрі уваги людей, які намагаються нав'язати йому свої погляди. В результаті було опубліковано безліч суперечливих версій поглядів віцепрезидента, що показує, що основні ЗМІ не мають уявлення, про що говорять. Віцепрезидент - гордий член команди національної безпеки президента, тримає свої поради президенту в таємниці", - заявила речниця віцепрезидента Тейлор Ван Кірк.

Водночас, речниця Білого дому Анна Келлі сказала, що "спроби вбити клин між президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом абсолютно помилкові. За її словами, Трамп прислухається до безлічі думок своєї талановитої команди з національної безпеки та зрештою приймає рішення на основі того, що найкраще для країни та національної безпеки, а віцепрезидент Венс є величезним надбанням для президента та всієї адміністрації".

Останні заявив Венса щодо Ірану

Як повідомляв УНІАН, напередодні Венс сказав, що США не збираються вплутуватися у війну, яка затягнеться на роки. Він назвав єдину мету операції президента США Дональда Трампа в Ірані - домогтися того, щоб Тегеран "ніколи не зміг володіти ядерною зброєю".

Венс також заявив, що ядерні об'єкти Ірану побудовані не тільки для збагачення урану в мирних цілях, як стверджував режим в Тегерані, але і для розробки ядерної зброї.

При цьому віце-президент підкреслив, що мова не йде про довгострокову військову кампанію.

Вас також можуть зацікавити новини: