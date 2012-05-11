Земельна комісія Київради стала на бік захисників Святошинського лісу

Про це УНІАН повідомила активістка мережі САМ (Самоврядної альтернативної мережі) Оксана Романюк, зазначивши, що на засідання земельної комісії були допущені представники місцевої громади Києва, активісті мережі САМ, "Збережемо Старий Київ" та інших громадських організацій.

Зокрема, земкомісія рекомендувала Київраді розірвати договір оренди, за яким приватній фірмі МАГ-К у 2007 було передано ділянку в лісопарковій зоні у Святошинському районі Києва за адресою: Проспект перемоги, 139.

"Ця ділянка була рекреаційною зоною місцевих мешканців. Буквально протягом кількох днів, у березні цього року, невідомі незаконно вирубали всі дерева, які там росли, і зарівняли землю бульдозерами, що спровокувало масові протести", - нагадала активістка мережі САМ. "Звісно, рішення земкомісії є всього лише рекомендацією, і попереду ще голосування в Київраді. Але все одно воно показує ефективність активних дій громадян", - додала вона.

Крім того, земельна комісія рекомендувала скасувати виділення під забудову дитячого майданчику по вул.Гоголівській, 7. Раніше Київрада віддала його київській міліції під будівництво багатоповерхівки з підземним паркінгом.

Разом з тим лишилось під питанням виділення під забудову скверу на перетині вулиць Гончара та Хмельницького в Шевченківському районі Києва, куди виїде спеціальна комісія у складі депутатів Київради, представників забудовника (УПЦ МП) та місцевих мешканців.

Всі ці питання були серед тих 10 питань, що були винесені на розгляд голови КМДА Олександра Попова ініціативною групою у складі представників громадських рухів та місцевих мешканців, які захопили його кабінет більше місяця тому, зазначила О.Романюк.

Як повідомляв УНІАН, місцеві мешканці неодноразово проводили акції проти забудови та вирубки дерев у лісопарковій зоні Святошинського району Києва.

Під час однієї з акцій 31 березня місцеві жителі повалили паркан, яким було обнесене місце вирубки. Після цього міліція спробувала затримати одного з учасників акції, що спровокувало сутичку між місцевими мешканцями і міліцією. Під час цієї сутички постраждала знімальна група "5 каналу".