Земельна комісія Київради стала на бік захисників Святошинського лісу
Постійна комісія Київради з питань земельних відносин одноголосно підтримала рішення, яким рекомендувала сесії Київради зупинити незаконну забудову в лісопарковій зоні Святошинського району Києва.
|Незаконне будівництво вела приватна фірма МАГ-К
Зокрема, земкомісія рекомендувала Київраді розірвати договір оренди, за яким приватній фірмі МАГ-К у 2007 було передано ділянку в лісопарковій зоні у Святошинському районі Києва за адресою: Проспект перемоги, 139.
"Ця ділянка була рекреаційною зоною місцевих мешканців. Буквально протягом кількох днів, у березні цього року, невідомі незаконно вирубали всі дерева, які там росли, і зарівняли землю бульдозерами, що спровокувало масові протести", - нагадала активістка мережі САМ. "Звісно, рішення земкомісії є всього лише рекомендацією, і попереду ще голосування в Київраді. Але все одно воно показує ефективність активних дій громадян", - додала вона.
Крім того, земельна комісія рекомендувала скасувати виділення під забудову дитячого майданчику по вул.Гоголівській, 7. Раніше Київрада віддала його київській міліції під будівництво багатоповерхівки з підземним паркінгом.
Разом з тим лишилось під питанням виділення під забудову скверу на перетині вулиць Гончара та Хмельницького в Шевченківському районі Києва, куди виїде спеціальна комісія у складі депутатів Київради, представників забудовника (УПЦ МП) та місцевих мешканців.
Всі ці питання були серед тих 10 питань, що були винесені на розгляд голови КМДА Олександра Попова ініціативною групою у складі представників громадських рухів та місцевих мешканців, які захопили його кабінет більше місяця тому, зазначила О.Романюк.
Як повідомляв УНІАН, місцеві мешканці неодноразово проводили акції проти забудови та вирубки дерев у лісопарковій зоні Святошинського району Києва.
Під час однієї з акцій 31 березня місцеві жителі повалили паркан, яким було обнесене місце вирубки. Після цього міліція спробувала затримати одного з учасників акції, що спровокувало сутичку між місцевими мешканцями і міліцією. Під час цієї сутички постраждала знімальна група "5 каналу".