Україна очікує рекордного урожаю кукурудзи та соняшника

Таку тенденцію вчора відзначила в своєму звіті компанія Oil World, пише Коммерсант.

Крім загибелі озимих, на рішення українських аграріїв вплинули також державні обмеження для виробників пшениці, що значно знизили рентабельність її виробництва. Експерти зазначають, що цього року урожай соняшника і кукурудзи в Україну може стати рекордним.

Аграрії в усьому світі засівають на місці втрачених посівів озимини соняшник і кукурудзу. Посіви цих культур розширилися в Румунії, Болгарії, Франції, Угорщині, Росії та Україні. В результаті світове виробництво соняшника може вирости до 39 млн т в 2012/13 маркетинговому році, що перевищить рекордний урожай попереднього року в 38,83 млн т. В Україні, за умови розширення площ під олійні культури до 5,6 млн га і врожайності на рівні 17,1 ц / га, урожай соняшника також стане рекордним - 9,4 млн т, зазначають в Oil World.

У кінці минулого року в Міністерстві аграрної політики і продовольства прогнозували, що пересівати доведеться більше 3 млн га озимих. Втім, за результатами перевірки виявилося, що загинуло тільки 1,5 млн га посівів. З них, за даними Української зернової асоціації, на сьогодні пересіяно 1,2 млн га. З них кукурудзою було пересіяно 429 тис. га, ячменем - 435 тис. га, даних про соняшник немає. Проблеми з пересівом озимої пшениці виникли в першу чергу через різку зміну погоди, вважають експерти.

Втім, інтерес аграріїв до зернових культур знижується вже кілька років - держава встановлює дуже багато обмежень для їх виробників, говорить гендиректор Української зернової асоціації Володимир Клименко. "В минулому році експортерам перестали відшкодовувати ПДВ, через що внутрішня ціна на зернові впала на 20%. А виробників олійних це не торкнулося", - зазначає він. Скасування відшкодування ПДВ при експорті зернових затвердили в Податковому кодексі і вступило в силу з 1 липня 2011 року. Передбачається, що воно буде діяти до 2014 року.

На тлі проблем із зерновими вигідно відрізняються кукурудза і соняшник - попит на ці культури стабільно високий, їх рентабельність також набагато вища.

Експерти Oil World очікують, що рекордний урожай кукурудзи і соняшника, що триває вже другий рік, призведе до зниження цін на ці товари. Так, станом на 10 травня середня ціна на олію становила $ 1190 / т, хоча всього тиждень тому її вартість була $ 1205 / т.