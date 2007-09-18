Колишній прем`єр України потрапив у десятку найбільш корумпованих лідерів світу

Колишній прем`єр-міністр України Павло Лазаренко потрапив у десятку найбільш корумпованих світових лідерів, список яких представив Світовий Банк у штаб-квартирі ООН у понеділок увечері.

За оцінними даними, за два роки свого прем`єрства в 1996-1997 роках Лазаренко вкрав близько 200 мільйонів доларів, що склало до 0,4% валового внутрішнього продукту України.

Це можна порівняти з тим, що зумів вкрасти у свого народу перуанський диктатор Альберто Фухіморі, який був при владі десять років (1990-2000 роки).

У списку найбільш корумпованих лідерів - глава Індонезії Мухамед Сухарто, що розбазарив за майже 30 років свого правління 15-35 мільярдів доларів, філіппінець Фердинанд Маркос, за оцінкою фахівців, вкрав до 10 мільярдів доларів, колишній югославський лідер Слободан Мілошевич, якому експерти Світового Банку відводять 1 мільярд доларів вкрадених активів, повідомляє РІА Новости.

Ці дані оприлюднено під час презентації ініціативи ООН і Світового Банку "Повернення вкрадених активів", мета якої - створити ефективний механізм повернення в країни коштів, викрадених їх лідерами.

У серпні 2006 року федеральний суд міста Сан-Франциско (США) засудив Лазаренка до дев`яти років позбавлення волі і штрафу в 10 мільйонів доларів. Екс-прем`єр був визнаний винним у корупції, відмиванні і здирстві грошей, а також у шахрайстві.

Американська прокуратура висунула проти Лазаренка звинувачення в здирстві, шахрайстві, перевезенні вкрадених авуарів і відмиванні 280 мільйонів доларів, проте пізніше суддя знизив цю суму до 10 мільйонів доларів.

В очікуванні процесу екс-прем`єр провів в ув`язненні більше чотирьох років, а в червні 2003 року був випущений на свободу під заставу в 65 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, розгляд справи відносно екс-прем`єр-міністра України Павла Лазаренка в Печерському районному суді м. Києва вчора в черговий раз було відкладенона 10 жовтня 2007 р.