У Львові оголосили лауреатів премії імені Степана Бандери

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, сьогодні, на початку роботи ХІХ сесії Львівської обласної ради, голова обласної ради Олег Панькевич оголосив імена перших лауреатів обласної премії імені Героя України Степана Бандери у трьох номінаціях.

Як зазначається у повідомленні, за підсумками засідання журі з присудження премії визначено перших лауреатів: в номінації «Громадська діяльність» переможцем став Олег Баган – науковець, публіцист, громадський діяч, керівник ГО «Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова», упорядник багатьох науково-публіцистичних видань, видавець, з міста Дрогобича Львівської області; в номінації «Політична діяльність» переможцем став Олександр Панченко – громадський діяч, політик, видавець, правозахисник і краєзнавець з міста Лохвиця Полтавської області; в номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність» визначено двох переможців, якими стали Ярослав Гаврилюк – народний артист України, режисер, упорядник книги «Крути. Січень 1918 року», з міста Києва та Євген Перепічка – історик, громадський діяч, автор десятків дослідницьких праць, зокрема «Феномен Степана Бандери», публіцист з міста Львова.

Урочисте вручення премії, розмір якої становить 20 тисяч гривень, відбудеться 30 червня 2012 року.

Довідка УНІАН. Обласну премію імені Героя України Степана Бандери було затверджено рішенням Львівської обласної ради від 16 березня 2012 р. № 423. Згідно з положенням, премію обласної ради призначають у галузі національного державотворення. Премією відзначають громадських і політичних діячів, державницькі та громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову національної Української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Премію присуджують щорічно напередодні 1 січня – дня народження Степана Бандери (цьогоріч – з нагоди Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року з урочистим врученням 30 червня 2012 року).

Здобувача премії (особу чи інституцію) висувають громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох авторитетних громадських, політичних та наукових діячів способом подання текстового тезового викладу громадської, політичної та наукової діяльності та її результатів в українському державотворенні (проект, винахід, інвестиції, науково-теоретичні праці: монографія, посібник тощо відповідного спрямування).

Львівська обласна рада зберігає за собою право висунення власної кандидатури з запрошенням до конкурсу.

Здобувачі премії не обмежені проживанням на території Львівської області.